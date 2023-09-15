В Новосибирской области появилась служба такси «Вагнер». Ее запустил бывший участник ЧВК «Вагнер»

В городе Болотное Новосибирской области появилась служба такси под названием «Вагнер». Ее запустил бывший боец ЧВК «Вагнер» Валерий Богданов, сообщил VN.ru.
Пока клиентов обслуживает только один автомобиль, на котором размещена эмблема ЧВК. Однако в дальнейшем Богданов рассчитывает расширить свой бизнес. Идея его пришла к мужчине после возвращения из зоны военных действий на Украине.
«Увидел в интернете, что в городе жалуются на такси. То машин мало, то закажешь, а никто не приезжает, то везти далеко отказываются. У нас все по-другому, люди довольны, что машина всегда приезжает без проблем», — рассказал Богданов.
В планах экс-вагнеровца — зарегистрировать частный бизнес и нанять других водителей. По его словам, некоторые люди уже обращаются к нему в надежде на получение дополнительного заработка.