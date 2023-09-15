Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

В Монако скончался колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, работавший в стиле фигуративизма. Об этом сообщило издание Cambio.
Ботеро умер в возрасте 91 года от осложнений пневмонии, которую ему диагностировали на прошлой неделе. Мастер скончался у себя дома после того, как попросил выписать его из больницы, чтобы он мог рисовать.
Рядом с художником в последние его дни постоянно находилась дочь, Лина Ботеро. Она заявила, что ей посчастливилось быть в его жизни долгие годы. Ботеро отметила, что врачи были очень внимательны к ее отцу, но не могли помочь.
Художника похоронят в Монако, рядом с его женой Софией Вари, которая скончалась пять месяцев назад. Она была «любовью всей его жизни», отметила Лина Ботеро.
Фернандо Ботера родился 19 апреля 1932 года в колумбийском городе Медельине. Он учился в Мадриде в Королевской академии изящных искусств в Сан-Феранандо, жил в Париже и Флоренции. Он стал известен в особенности благодаря изображениям превеличенных фигур.
Ботера провел десятки выставок в крупнейших городах мира. Он регулярно приезжал в Колумбию и называл себя «самым колумбийским из колумбийских художников». Его работы представлены в десятках музеев и галерей по всему миру.