В сети появился трейлер сериала «Ужастики» по книгам Роберта Лоуренса Стайна

Американский писатель Роберт Лоуренс Стайн выпускал серию книг «Ужастики» в 90-х годах. В них он рассказал десятки пугающих историй для детей и подростков. Ряд книг Стайна был экранизирован в канадском сериале «Мурашки» — он выходил на экраны с 1995 по 1998 год. Также по мотивам творчества Стайна вышли два фильма — «Ужастики» 2015 года и «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2018 года.