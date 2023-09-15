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В сети появился трейлер сериала «Ужастики» по книгам Роберта Лоуренса Стайна

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:01

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер сериала «Ужастики» («Goosebumps»), основанного на книгах Роберта Лауренса Стайна. Он выйдет на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu 13 октября.

Сериал расскажет о пяти старшеклассниках, которые отправляются в запутанное путешествие, чтобы расследовать трагическую гибель подростка по имени Гарольд Биддл, произошедшую три десятилетия назад.

Героям предстоит столкнуться с мрачными секретами их родителей, которые те, как они считали, навсегда оставили в прошлом. В ролике подростков начинает преследовать мстительный дух Гарольда.

Главные роли в шоу исполнили Джастин Лонг, Рейчел Харрис, Зак Моррис, Иза Брионес, Майлс МакКенна, Ана Йи Пуиг и Уилл Прайс. Авторами проекта выступили Роб Леттерман и Николас Столлер. В шоу запланировано десять эпизодов.

Американский писатель Роберт Лоуренс Стайн выпускал серию книг «Ужастики» в 90-х годах. В них он рассказал десятки пугающих историй для детей и подростков. Ряд книг Стайна был экранизирован в канадском сериале «Мурашки» — он выходил на экраны с 1995 по 1998 год. Также по мотивам творчества Стайна вышли два фильма — «Ужастики» 2015 года и «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2018 года.

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Walt Disney
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Джастин ЛонгРейчел ХаррисРоб ЛеттерманНиколас Столлер
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