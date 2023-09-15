На «России 1» показали «потомков Ильи Муромца». Они раскритиковали власти Украины

Когда ведущий спросил гостей, кто им рассказал, что они потомки «великого Святого», Валентина ответила: «Еще при жизни мне папа рассказывал, что в нашем роду были очень-очень сильные люди. Вот есть такой пра-пра… У нас сохранилась фотография, ей где‑то 100-120 лет. И вот на ней этот пра-пра-Афанасий, который отличался богатырской силой».