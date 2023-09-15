На «России 1» показали «потомков Ильи Муромца». Они раскритиковали власти Украины

Героями очередного выпуска программы «Малахов» на «России 1» стали Валентина Гущина и ее дочь Татьяна из Мурома. Андрей Малахов представил их как «прямых потомков Ильи Муромца».
Когда ведущий спросил гостей, кто им рассказал, что они потомки «великого Святого», Валентина ответила: «Еще при жизни мне папа рассказывал, что в нашем роду были очень-очень сильные люди. Вот есть такой пра-пра… У нас сохранилась фотография, ей где‑то 100-120 лет. И вот на ней этот пра-пра-Афанасий, который отличался богатырской силой».
Еще одним аргументом стала сила брата Татьяны, который смог «поднять машину за бампер и выехать» из глины, в которой застряло авто.
Женщин пригласили в студию «Малахова», чтобы обсудить якобы планирующийся перенос мощей Ильи Муромца (причисленного к лику святых) из Киево-Печерской Лавры в Ватикан. О таких планах украинских властей сообщала в конце июня российская Служба внешней разведки.
«Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана», — заявляли в ведомстве. В том же месяце министр культуры Украины отверг сообщение СВР.
Валентина и Татьяна раскритиковали украинские власти. «На мой взгляд это вообще кощунство какое‑то. Зачем переводить нашего святого. Куда? Где нет православия. Если там он не нужен, пусть его привезут к нам в Муром», — сказала Гущина.
В программе также принял участике внук Валентины Артем. Молодой человек рассказал, что решил стать кадетом.
Илья Муромец — один из главных героев древнерусского былинного эпоса. В сказаниях он лежит на печи до 33 лет, а затем получает богатырскую силу и побеждает Соловья-разбойника, Идолище Поганое, богатыря Жидовина, татар, а затем окаменевает. Некоторые историки отождествляют его со святым Илией Печерским Чеботком, чьи мощи и покоятся в Киево-Печерской лавре.