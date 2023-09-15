На аукцион выставят усадьбу Липки, где жил Сталин

«Наша задача в отношении подобных объектов — их бережное сохранение путем передачи в руки новых ответственных собственников. Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им „вторую жизнь“, привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст», — сказал директор «Дом.рф» Николай Сарокваша.