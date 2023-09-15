На аукцион выставят усадьбу Липки, где жил Сталин

Усадьбу Липки-Алексеевское рядом с Мытищами в Подмосковье, где располагалась правительственная дача, выставили на аукцион. В начале 1930-х годов там жил Иосиф Сталин, но в последнее время имение было заброшено, сообщается на портале «Дом.рф».
Торги пройдут 3 ноября, а заявки на участие принимаются до 30 октября. Стартовая цена участка площадью 38,4 гектара и объектов недвижимости общей площадью 3,8 тыс. квадратных метров составила 403,49 млн рублей.
«Наша задача в отношении подобных объектов — их бережное сохранение путем передачи в руки новых ответственных собственников. Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им „вторую жизнь“, привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст», — сказал директор «Дом.рф» Николай Сарокваша.
Имение, которое также называют Липки, в XIX веке построил купец Александр Алексеев. Тогда же там появились липовые аллеи и парк. В 1907 году при новом владельце фабриканте Руперте на месте старого дома построили новый — в стиле неоклассицизма, он стоит там и сейчас.
Усадьбу национализировали после 1917 года, несколько десятилетий она использовалась как правительственная дача. Иосиф Сталин жил в «Липках» с 1932 по 1934 год.
В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, а позже вовлекли в хозяйственный оборот от Минздрава и передали под управление «Дом.рф». На данный момент здание входит в состав объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба Липки, XIX в.».
«Победитель конкурса будет обязан провести работы по его сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию в установленном законом порядке», — пишет «Дом.рф».