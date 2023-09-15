Сотрудника «ГЭС-2» обвинили в абьюзе и отношениях со студентками

Активистка Саша Манакина обвинила в многолетнем абьюзе со стороны бывшего парня, музыканта и искусствоведа Ладомира Зелинского, который был координатором проектов Молодежного центра Эрмитажа, а сейчас сотрудничает с домом культуры «ГЭС-2». В своем инстаграме* она опубликовала несколько постов на эту тему.
В первой публикации она не называет имя обидчика. Девушка рассказывает, как терпела от экс-возлюбленного измены, газлайтинг, физическое и психологическое насилие. Последнее проявлялось, в частности, в требованиях перестать общаться с другими мужчинами, не носить слишком откровенную одежду и не публиковать откровенные фото.
«За эти полгода он бросал меня несколько раз, один раз ударил <…> Во время секса кусал меня до кровоподтеков, было больно, но я молчала», — пишет Саша Манакина.
Манакина уточняет, что на момент начала этих отношений ей был 21 год, и она, «маленькая и наивная», повелась на харизматичного преподавателя. Позже она узнала, что мужчина женат, а также общается с еще несколькими девушками.
В своем втором посте активистка уже открыто заявляет, что речь идет о Ладомире Зелинском. Манакина пишет, что ее история не уникальна, и показывает переписки других молодых девушек-студенток, которые посещали курс Зелинского «Актуальные художественные процессы» студенческого клуба «Эрмитаж», влюбились в преподавателя и пережили подобное.
«Мой пост выходит не потому, что я хочу отомстить (хотя мне до сих пор больно, и эффект от этих отношений аффектится на всей жизни), и не потому, что я хочу разрушить его карьеру (хотя я искренне считаю, что ему не следует работать с молодыми взрослыми), а потому что меня серьезно напугала серийность этих историй, а также одинаковые паттерны в поведении», — заявляет Манакина.
В своем аккаунте Зелинский опубликовал ответ на обвинения девушки. Он частично признал их.
«В связи с последними публикациями я хочу заявить и признать следующее: в моем опыте прошлых отношений с Сашей Манакиной и моем браке были измены, давление и психологическое насилие, факт которых я признаю и несу за это ответственность. Я сожалею об этих действиях», — пишет искусствовед.
Но факт отношений со студентками Зелинский отрицает. По его словам, у мужчины никогда не было сексуальных связей с обучающимися культурных организаций, где он работал. «Все контакты в моей жизни происходили по обоюдному согласию», — заключает Зелинский.