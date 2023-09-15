Сотрудника «ГЭС-2» обвинили в абьюзе и отношениях со студентками

«Мой пост выходит не потому, что я хочу отомстить (хотя мне до сих пор больно, и эффект от этих отношений аффектится на всей жизни), и не потому, что я хочу разрушить его карьеру (хотя я искренне считаю, что ему не следует работать с молодыми взрослыми), а потому что меня серьезно напугала серийность этих историй, а также одинаковые паттерны в поведении», — заявляет Манакина.