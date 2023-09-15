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Вышел трейлер хоррор-сериала Джона Карпентера «Suburban Screams»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:03

На ютуб-канале Peacock появился трейлер хоррор-сериала Джона Карпентера «Suburban Screams» («Крики пригорода»). Шестисерийный проект дебютирует на стриминг-сервисе 13 октября.

Согласно синопсису, это сериал-антология ужасов без сценария, который исследует невыразимое зло, скрывающееся под поверхностью залитых солнцем улиц, ухоженных лужаек и дружелюбных соседей. Каждый эпизод посвящен одной реальной ужасной истории, рассказанной людьми, пережившими ее. В шоу используются выпуски новостей, домашние фотографии и архивные материалы.

Карпентер, известный культовыми хоррорами «Хеллоуин», «Туман», «Нечто» и «Вампиры», не садился в режиссерское кресло более десяти лет. Последней его крупной работой был фильм «Палата» 2010 года с Эмбер Херд в главной роли.

Сериалов в режиссерской фильмографии Карпентера ранее почти не было, если не считать антологию «Мастера ужасов». Для нее кинематографист снял один часовой эпизод.

В последние годы Карпентер занимался преимущественно музыкой. Он и раньше писал треки, которые нередко становились заглавными темами его кинокартин. Режиссер выпустил несколько клипов на собственные композиции.

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