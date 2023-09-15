Вышел трейлер хоррор-сериала Джона Карпентера «Suburban Screams»

Согласно синопсису, это сериал-антология ужасов без сценария, который исследует невыразимое зло, скрывающееся под поверхностью залитых солнцем улиц, ухоженных лужаек и дружелюбных соседей. Каждый эпизод посвящен одной реальной ужасной истории, рассказанной людьми, пережившими ее. В шоу используются выпуски новостей, домашние фотографии и архивные материалы.