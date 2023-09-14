В сети появился трейлер второго сезона шоу «Наш флаг означает смерть»

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер второго сезона сериала «Наш флаг означает смерть». Продолжение успешного комедийного шоу о пиратах выйдет 5 октября на стриминговом сервисе Max.
В новых сериях Стид Боннетт и Черная Борода ищут путь по отдельности друг от друга. Стид продолжает пытаться быть пиратом-джентльменом, а Черная Борода поддерживает свою устрашающую репутацию.
Свежие эпизоды, судя по всему, дадут понять, как с приключениями справляются не только центральные герои, но и вся пиратская команда. Им предстоит столкнуться со смертью Люциуса и переходу Френчи и Джима в команду Черной Бороды.
Создатель шоу Дэвид Дженкинс рассчитывает, что Max продлит сериал на третий сезон. Ранее он заявлял, что хотел бы сделать третий сезон финальным.
«Наш флаг означает смерть» вышел в марте 2022 года. Сериал рассказал об английском дворянине XVIII века, который неожиданно стал капитаном пиратского судна.
Пилотную серию комедии снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), и он же сыграл Бороду. В образе главного героя в сериале появился Рис Дарби («Реальные упыри»). Также в картине снялись комики Лесли Джонс и Фред Армизен и актер Кристиан Нейрн, известный по роли Ходора в «Игре престолов».