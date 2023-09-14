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Бри Ларсон становится телеведущей в трейлере сериала «Уроки химии»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:05

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Уроки химии», посвященном биографии ученой и телеведущей Элизабет Зотт. Он выйдет 13 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Шоу расскажет, как в начале 50-х годов девушка-химик противостоит патриархальному научному сообществу и неожиданно становится ведущей кулинарного телешоу.

Главную роль в сериале сыграла Бри Ларсон («Капитан Марвел», «Комната»). Также в проекте снялись Льюис Пуллман, Аджа Наоми Кинг, Стефани Кениг, Кевин Суссман, Патрик Уолкер и Томас Манн.

Шоураннером «Уроков химии» выступил семикратным номинант «Эмми» Ли Айзенберг. Продюсерами сериала стали Сюзанна Грант, Ларсон, Сара Адина Смит, Джейсон Бейтман и Майкл Костиган.

В основу «Уроков химии» лег одноименный роман Бонни Гармус. Он был впервые представлен на Франкфуртской книжной ярмарке осенью 2020 года, а в 2022-м опубликован американским издательством Doubleday.

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