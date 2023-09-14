Российский футбольный союз отстранил Леонида Слуцкого на год условно за оскорбление журналиста

Российский футбольный союз (РФС) отстранил бывшего тренера сборной страны Леонида Слуцкого от любой спортивной деятельности на год условно. Об этом сообщили на сайте организации.
Слуцкого признали нарушившим этический регламент союза из‑за оскорбления журналиста. Его оштрафовали на 100 тыс. рублей. Ранее тренер назвал журналиста издания «РБ-Спорт» Виталия Бородина «дебилом с идиотскими вопросами».
Это случилось, когда Слуцкого попросили прокомментировать конфликт Бородина и футболиста Артема Дзюбы. Журналист попросил игрока дать комментарий к критике в его адрес со стороны тренера Игоря Шалимова.
Дзюба ответил следующее: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе». Слуцкий поведение футболиста не осудил.
«19-летний дебил бежит на территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».
В РФС высказывание Слуцкого посчитали нарушающими статью 8 регламента по этике. В ней утверждается, что «субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС» и воздерживаться от действий, которые могут привести к «подозрению в ненадлежащем поведении».