Российский футбольный союз отстранил Леонида Слуцкого на год условно за оскорбление журналиста

Дзюба ответил следующее: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе». Слуцкий поведение футболиста не осудил.