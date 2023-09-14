Вышел первый трейлер «Аквамена и потерянного царства»

В синопсисе фильма говорится, что Черная Манта не сумел одолеть главного героя франшизы с первого раза, но все еще хочет отомстить за смерть своего отца. На этот раз антагонист сильнее, чем-когда‑либо, благодаря мифическому черному трезубцу, который высвобождает древнюю злобную силу. Чтобы победить Черную Манту, Аквамен решает заключить союз с бывшим королем Атлантиды, оказавшимся в заключении.