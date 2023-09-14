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Вышел первый трейлер «Аквамена и потерянного царства»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:12

На ютуб-канале DC вышел первый полноценный трейлер супергеройского фильма «Аквамен и потерянное царство». Прокат картины стартует 20 декабря.

В синопсисе фильма говорится, что Черная Манта не сумел одолеть главного героя франшизы с первого раза, но все еще хочет отомстить за смерть своего отца. На этот раз антагонист сильнее, чем-когда‑либо, благодаря мифическому черному трезубцу, который высвобождает древнюю злобную силу. Чтобы победить Черную Манту, Аквамен решает заключить союз с бывшим королем Атлантиды, оказавшимся в заключении.

В главной роли вновь Джейсон Момоа, который в этом фильме играет также короля Атлантиды. В роли королевы Атлантиды и матери наследника престола — Эмбер Херд. Сводного брата Аквамена и его заклятого врага Орма играет Патрик Уилсон, Черную Манту — Яхья Абдул-Матин II. Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Рэндалл Парк вернулись к своим амплуа из первой части.

В режиссерском кресле вновь Джеймс Ван («Пила: Игра на выживание», «Заклятие», «Форсаж-7»).

Первый фильм про Аквамена вышел 21 декабря 2018 года. Он закончился тем, что главный герой стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атланной. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черную Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.

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