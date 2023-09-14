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Вышел трейлер «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербатчем

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:29

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара». Картина выйдет 27 сентября на стриминговом сервисе Netflix.

Она расскажет историю, придуманную писателем Роальдом Далем, о богатом мужчине, который узнает о таинственном гуру. Гуру — пожилой человек, способный видеть без использования глаз.

Согласно сюжету главный герой задумает приобрести такую же сверхспособность, как и у старика, но не для благого дела, а чтобы мошенничать в азартных играх.

Генри Шугара в фильме сыграл Бенедикт Камбербатч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»). Помимо него, в актерский состав картины вошли Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Пател, Руперт Френд и Ричард Айоади.

«Чудесная история Генри Шугара» будет длиться 37 минут. Уэс Андерсон отмечал, что его работа не художественный фильм, а скорее выпуск телепередачи вроде «Пьесы дня», которая выходила на Би-би-си в 70-х.

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