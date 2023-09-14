Вулканы Камчатки отказались включать в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО не согласился включить вулканы Камчатского полуострова в список Всемирного наследия с объектами, находящимися под угрозой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Предложение о внесении вулканов в список Россия выдвинула в рамках 45-й сессии ЮНЕСКО, которая проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», — написала Абрамченко.
Она отметила, что большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Египет, ЮАР и другие страны, отметили усилия Москвы по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки».
По словам Абрамченко, сейчас Минприроды ведет работу по созданию национального парка с проектным названием «Вулканы Камчатки». До 1 ноября ведомство внесет соответствующий нормативный правовой акт в правительство.
Планируется установить охранную зону с особым режимом охраны и использования земельных участков и водных объектов. Такая мера позволит «обеспечить целостность» объекта и «контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности», добавила вице-премьер.