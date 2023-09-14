Бабушке, возившей омского губернатора на самодельном кабриолете по сгоревшей деревне, дали награду

«Вот она как раз приехала за хлебом. Стояла — разговаривала с сестрой. И тут Виталий Хоценко приземлился на вертолете. Стоят, думают, на чем ехать по деревне. Виталий Павлович увидел эту повозку, познакомился с нашей бабушкой. Ему предложили подождать служебную машину. Но он говорит: „Нет, хочу с Надеждой Архиповной проехать. Прокатите?“ Она говорит: „Поехали, внучок!“» — рассказывали в райадминистрации.