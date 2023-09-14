Бабушке, возившей омского губернатора на самодельном кабриолете по сгоревшей деревне, дали награду

81-летняя Надежда Кучумова удостоилась знака отличия «За служение Омской области» III степени, сообщает информагентство Rex со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области. Женщина стала известна после видео, снятого местным губернатором в сгоревшей деревне.
28 апреля глава региона Виталий Хоценко показал видео, на котором местная бабушка сидит за рулем самодельной велоколяски с китайским моторчиком. Она возила его по сгоревшей деревне Чистоозерье, где прожила всю свою жизнь. Она оказалась одной из двух жителей деревни, чей дом не стал жертвой огня. Покидать родную деревню после пожара женщина отказалась.
Велоколяску бабушке собрал ее сын. На ней Надежда Кучумова ездит за грибами и в магазин на другом конце деревни, потому что ходить далеко пешком ей уже тяжело.
«Вот она как раз приехала за хлебом. Стояла — разговаривала с сестрой. И тут Виталий Хоценко приземлился на вертолете. Стоят, думают, на чем ехать по деревне. Виталий Павлович увидел эту повозку, познакомился с нашей бабушкой. Ему предложили подождать служебную машину. Но он говорит: „Нет, хочу с Надеждой Архиповной проехать. Прокатите?“ Она говорит: „Поехали, внучок!“» — рассказывали в райадминистрации.