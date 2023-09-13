Компания по продаже NFT через мультфильм с Милой Кунис выплатила штраф и уничтожила все свои токены

NFT можно назвать цифровым сертификатом, на который записана информация о том, кто его создал, за сколько он был продан и кто им сейчас владеет. Как только токен продается, эта сделка сразу отражается в блокчейне. Запись в блокчейне об NFT выглядит примерно так: первый блок — публикация токена, второй блок — продажа и имя нового владельца. Подробнее об NFT «Афиша Daily» рассказывала здесь.