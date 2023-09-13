Компания по продаже NFT через мультфильм с Милой Кунис выплатила штраф и уничтожила все свои токены

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) постановила, что компания Stoner Cats 2 продавала незарегистрированные ценные бумаги. Она выпускала мультфильм с персонажами, которых озвучили Эштон Катчер и Мила Кунис, а посмотреть его могли только владельцы NFT Stoner Cat.
С помощью токенов Stoner Cat финансировалось создание анимационного веб-сериала «Stoner Cats». По данным КЦББ, компания «предлагала и продавала NFT Stoner Cats в качестве инвестиции по созданию этого контента». К этому моменту было выпущено уже шесть эпизодов.
NFT можно назвать цифровым сертификатом, на который записана информация о том, кто его создал, за сколько он был продан и кто им сейчас владеет. Как только токен продается, эта сделка сразу отражается в блокчейне. Запись в блокчейне об NFT выглядит примерно так: первый блок — публикация токена, второй блок — продажа и имя нового владельца. Подробнее об NFT «Афиша Daily» рассказывала здесь.
На сайте Stoner Cats говорится, что в создании веб-сериала участвовала продюсерская компания Милы Кунис. Она занималась подбором «огромного коллектива специалистов по озвучиваю, аниматоров и креативщиков всех мастей, которые объединились с экспертами в области технологий и NFT (включая блестящие умы из CryptoKitties), чтобы воплотить эту историю в жизнь с помощью NFT».
Из документа КЦББ следует, что средства от продажи NFT тратились на озвучку. Свои голоса персонажам подарили Мила Кунис, ее супруг Эштон Катчер, Крис Рок, Джейн Фонда, предприниматель Гэри Вайнерчук и основатель Ethereum Виталик Бутерин. Остальные деньги получали создатели «Stoner Cats».
При перепродаже одного из NFT Stoner Cats 2 получала роялти в размере 2,5%, выяснила КЦББ. «Роялти создали для SC2 стимулы, побуждающие людей покупать и продавать NFT Stoner Cats на вторичном рынке. Если шоу „Stoner Cats“ окажется успешным, цена NFT может вырасти, как и размер гонораров», — пишут составители отчета. Инвесторам (покупателям токенов) компания сообщала, что «чем успешнее шоу, тем успешнее будет ваш NFT».
По итогу Stoner Cats 2 пришлось выплатить штраф в размере миллиона долларов и уничтожить все находящиеся в ее распоряжении NFT (по крайней мере, она дала согласие на это). Вины своей компания не признала.
Это второй раз, когда КЦББ признает чьи‑то NFT незарегистрированными ценными бумагами. В конце августа компании Impact Theory пришлось выплатить штрафные 6,1 млн долларов, точно так же уничтожить свои токены, которые все еще находились под ее контролем, и отказаться от любых роялти, которые она могла бы получить от продажи этих NFT на вторичных рынках.
В разговоре с The Verge экс-руководитель отдела политики Coinbase и экс-управленец КЦББ Гермин Вонг заявил, что этими двумя делами правительственное агентство «рисует картину, в которой все NFT находятся в пределах его юрисдикции». По его мнению, эти решения окажут сдерживающее воздействие на NFT-отрасль.
Вонг не понимает, как художникам интерпретировать решения КЦББ. Агентство не дало указаний, какие роялти могут считаться нарушением законодательства о ценных бумагах, поэтому можно предположить, что все роялти идут вразрез с законом. Однако роялти выгодны для NFT-художников при перепродаже, поскольку, в отличие от перепродажи обычных произведений искусства, они продолжают получать деньги, хоть и меньше, чем при первой продаже. Впрочем, некоторые биржи (например, OpenSea) полностью отказались от снижения роялти.
Участники КЦББ Хестер Пирс и Марк Уеда в ответ заявили, что им предстоит разработать четкие правила для художников. Они сравнили NFT Stoner Cats с коллекционными предметами по «Звездным войнам» 1977 года: при их перепродаже все деньги получали владельцы предметов, а не студия Lucasfilm.