В Нидерландах нашли украденную из музея картину Ван Гога

В Нидерландах обнаружили похищенную из Музея Сингера в Ларене картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». Об этом сообщил «Би-би-си».
Полотно украли в марте 2020 года. В 2021 году похитителя поймали и отправили в тюрьму на восемь лет. Однако картины к тому моменту у него уже не было. Потребовалось еще два года, чтобы работа Ван Гога вернулась в музей.
Организовать возвращение шедевра удалось детективу Артуру Бранду. Он при помощи полиции договорился о передаче полотна. Оно оказалось в руках мужчины, непричастного к краже.
Мужчина привез картину стоимостью в несколько миллионов евро Бранду в подушке, сложенной в пакете из «Икеа». Теперь работа вернется в музей города Гронинген.
Музей Гронингена предоставил «Сад священника в Нюэнене весной» музею Сингера в Ларене в 2020 году для выставки. Похититель разбил кувалдой стеклянные двери в помещение, где находилась экспозиция, в начале коронавирусного локдауна.
Позднее полиция выяснила, что вором был 59-летний мужчина по имени Нильс, живший недалеко от Ларена. Спустя несколько месяцев после кражи полотна Ван Гога он также похитил картину Франса Хальса из музея в Леердаме.
Картину приобрела преступная группировка, которая хотела использовать ее для получения меньших сроков тюремного заключения. По мнению Бранда, полотно переходило из владения одной криминальной группы к другой.
В конечном итоге мужчина из Амстердама предложил детективу вернуть полотно в обмен на полную конфиденциальность. Специалисты уже подтвердили, что возвращенное полотно — подлинная работа Ван Гога.
«На ней царапины… но она нарисована на бумаге и приклеена к панели, так что она стабильна. Мы можем восстановить ее, и с ней все должно быть в порядке», — прокомментировал состояние картины глава музея Гронинген Андреас Блюм.
Реставрация «Сада священника в Нюэнене весной» пройдет при участии специалистов из музея Ван Гога. В данный момент картина передана им. Ее не смогут выставить в экспозиции Гронингена еще несколько недель или даже месяцев.