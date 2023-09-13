Ди Каприо ел сырое мясо, а Паттинсон мастурбировал на съемках: на что шли актеры ради роли

Портал BuzzFeed изучил старые интервью знаменитых актеров и опубликовал подборку самых «диких вещей», которые приходилось делать звездам Голливуда ради своих ролей в кино. Пересказываем самое интересное.
Леди Гага и итальянский акцент
В интервью британскому Vogue Леди Гага рассказала, что в течение полутора лет она жила как ее героиня из фильма «Дом Гуччи» Патриция Реджани. На протяжении всего съемочного периода и даже вне камеры Гага говорила исключительно с итальянским акцентом и старалась перенимать привычки Реджани.
Уилл Смит и оковы
Работая над ролью беглого раба в «Освобождении», Уилл Смит хотел почувствовать всю жестокость рабства и «зашел слишком далеко» — актер буквально застрял в цепях, потому что реквизитор потерял от них ключи.
«У меня были цепи на шее. Я хотел почувствовать их реальный вес, поэтому попросил настоящие оковы. Они надели их на мою шею. Потом реквизитор пошел проверить ключ, и он не сработал», — рассказал Смит Variety.
Леонардо Ди Каприо и сырое мясо
Когда Леонардо Ди Каприо снимался в роли охотника Хью Гласса в фильме «Выживший», он действительно спал внутри туш животных, ел сырое мясо бизона и едва не заработал переохлаждение. Кстати, вне съемочной площадки Ди Каприо вегетарианец.
Роберт Паттинсон и мастурбация
Роберт Паттинсон сыграл Сальвадора Дали в драме «Отголоски прошлого», и там есть сцена с маструбацией. Актеру пришлось делать это прямо на съемочной площадке, пока он буквально не достиг пика. Когда журналист Huffpost спросил его, почему нельзя было просто сымитировать оргазм, Паттинсон ответил: «Это просто не работает».
Эштон Катчер и фруктовая диета
Во время подготовки к образу Стива Джобса в драме «Джобс: Империя соблазна» Энтон Катчер перешел на фруктовую диету, поскольку основатель Apple, которого ему предстояло сыграть, был фрукторианцем. Катчер начал с того, что целыми днями напролет пил морковный сок.
Одной ночью актер почувствовал стреляющую боль в спине, и ему пришлось отправиться в больницу. Врачи диагностировали панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Позже он был госпитализирован во второй раз, и тоже с панкреатитом.
Шарлиз Терон и сбритые брови
Чтобы сыграть американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос в фильме «Монстр», Шарлиз Терон пришлось сбрить брови и поправиться примерно на 13 килограммов. А во время съемок она носила зубные протезы.
«Мы не играли в игру „Давайте попробуем сделать Шарлиз уродливой“. Я не хотела, чтобы это выглядело карикатурно. Я просто хотела выглядеть как Эйлин», — поясняет Терон.
Марго Робби и фигурное катание
В 2017 году вышла спортивная драма «Тоня против всех», в которой Марго Робби сыграла фигуристку Тоню Хардинг. Для этой роли актриса проводила на коньках по пять часов в день, пять дней в неделю, в течение пяти месяцев. Тренировки были такими изнурительными, что потом у актрисы диагностировали грыжу диска в шейном отделе позвоночника.
Хоакин Феникс и чужая жизнь
Чтобы вжиться в роль Джонни Кэша в драме «Переступить черту», Хоакин Феникс абсолютно отказался от своей личности. По его словам, такие жертвы необходимы, если вы хотите максимально приблизиться к герою.
«Я бросаю свою жизнь, когда работаю. Я не ношу одежду и не слушаю музыку, которая определяет, кто я есть. Я не общаюсь с друзьями или семьей. Звучит напряженно, но процесс добраться туда действительно труден», — поделился Феникс.
Адриен Броуди и аскетизм
Адриен Броуди сыграл польского пианиста Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». Чтобы понять героя, он отказался от своей квартиры, продал машину, отключил телефон и сбросил 13 килограммов с помощью экстремальной диеты.
«Я скучал по всем и всему хорошему. Но это закалило мой характер», — поделился актер с Би-би-си. Он добавил, что на возвращение к нормальной жизни после съемок ему потребовалось более полугода.
Гэри Олдман и отравление никотином
В фильме «Темные времена» Гэри Олдман выкурил любимые сигары Уинстона Черчилля стоимостью 20 тыс. долларов и заработал никотиновое отравление. «Вы не можете быть Уинстоном Черчиллем без сигары», — заявил актер.