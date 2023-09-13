Ди Каприо ел сырое мясо, а Паттинсон мастурбировал на съемках: на что шли актеры ради роли

В 2017 году вышла спортивная драма «Тоня против всех», в которой Марго Робби сыграла фигуристку Тоню Хардинг. Для этой роли актриса проводила на коньках по пять часов в день, пять дней в неделю, в течение пяти месяцев. Тренировки были такими изнурительными, что потом у актрисы диагностировали грыжу диска в шейном отделе позвоночника.