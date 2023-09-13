«Триста? Спроси у сценариста»: вышел трейлер «Смешарики снимают кино»

«Смешарики — сами уже кинолегенды. Поэтому нам показалось интересным погрузить их вглубь кинопроизводства, так сказать, дать им возможность побыть в шкуре творцов. А по пути, как уже не раз бывало у нас в сериале, — поиграть с разными жанрами, штампами и цитатами из любимого мира кино», — отметил художественный руководитель и композитор проекта Сергей Васильев.