«Триста? Спроси у сценариста»: вышел трейлер «Смешарики снимают кино»

«НМГ Кинопрокат» выпустила трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино». Полнометражная картина выйдет к двадцатилетию мультсериала про Кроша, Ежика, Нюшу и других круглых героев. Релиз в кинотеатрах случится 12 октября.
Из трейлера становится понятно, что персонажи займутся съемками короткометражных фильмов разных жанров. Среди них есть фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия и пародия на «Звездные войны». Сценаристом последнего выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
«Таких „Смешариков“ ни вы, ни мы еще не видели. Уверяем, это только начало их истории», — заканчивается пресс-релиз.
«Смешарики экспериментируют со стилями и жанрами. И это непременно стоит смотреть на большом экране. Если взрослые найдут большое число отсылок к ставшим уже классикой сюжетам, то для детей это будет своего рода знакомство с волшебным миром кинематографа, наполненное эстетикой наших персонажей», — обещает генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева.
«Смешарики — сами уже кинолегенды. Поэтому нам показалось интересным погрузить их вглубь кинопроизводства, так сказать, дать им возможность побыть в шкуре творцов. А по пути, как уже не раз бывало у нас в сериале, — поиграть с разными жанрами, штампами и цитатами из любимого мира кино», — отметил художественный руководитель и композитор проекта Сергей Васильев.