Илон Маск отказался включать Starlink в Крыму для ВСУ из‑за санкций против России

Илон Маск прокомментировал новость о выключении спутниковой связи Starlink во время одной из операций ВСУ в Крыму. По его словам, причиной стали введенные США санкции против России.
«Причина, по которой [Starlink] был выключен, и это интересно, была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение без одобрения правительства. Украинцы нас тоже не предупреждали заранее, посреди ночи на нас посыпались звонки от их властей с требованием включить связь в Крыму», — сказал Маск на The All-In Summit.
«Их атака на Севастополь показалась нам похожей на Перл-Харбор, на самом деле нас просили принять активное участие в больших военных действиях. Мы сильно поддерживаем украинские власти, но они не управляют гражданами США или компаниями, так нельзя. Хотя я не фанат президента Байдена, если бы я получил президентский указ, мы бы все включили. Но никаких директив не было», — добавил миллиардер.
Ранее в биографии основателя Tesla и SpaceX Уолтер Айзексон написал, что к спутниковой связи были подключены морские дроны ВСУ. В момент приближения к целям они остались без связи, утверждает автор. По его мнению, Маск отказался от сотрудничества с военными, испугавшись возможного ядерного ответа, в вероятности которого его убедили «высокопоставленные российские чиновники».