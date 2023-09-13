Илон Маск отказался включать Starlink в Крыму для ВСУ из‑за санкций против России

«Причина, по которой [Starlink] был выключен, и это интересно, была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение без одобрения правительства. Украинцы нас тоже не предупреждали заранее, посреди ночи на нас посыпались звонки от их властей с требованием включить связь в Крыму», — сказал Маск на The All-In Summit.