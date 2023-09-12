Реклама
Новости

Кирнан Шипка попадает в 80-е и пытается предотвратить резню в трейлере «Totally Killer»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:35

На ютуб-канале Blumhouse опубликовали трейлер слэшера «Totally Killer» («Абсолютный убийца»), главную роль в котором сыграла звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кирнан Шипка.

Актриса исполнила роль девушки Джейми, которая после нападения неизвестного мужчины в маске оказывается в прошлом. Она попадает в канун Хэллоуина 1987 года, когда школьные подруги ее мамы были зверски убиты.

Теперь героине предстоит решить сразу две задачи — предотвратить резню и найти способ вернуться в свое время. Это окажется непросто, ведь маньяк будет преследовать не только приятелей мамы Джейми, но и ее саму.

Судя по трейлеру, приключения персонажа Шипки будут не только пугающими, но и довольно смешными. В ролике она попадает в серию нелепых ситуаций, например, рассказывая будущей матери о тиктоке.

Премьера «Totally Killer» пройдет 6 октября на стриминговом сервисе Prime Video. В фильме можно будет увидеть Джули Боуэн, Оливию Холт, Чарли Гиллеспи, Лохлина Манро, Троя Ли-Энн Джонсона, Лиану Либерато, Келси Мавему и Стефи Чин-Салво.

Также в картине снялись Анна Диаз, Элла Чой, Джереми Монн-Джасгнар, Натаниэль Аппайа, Джонатан Поттс и Рэндалл парк. Режиссером ленты выступила Нахнатчка Кхан, а сценаристами стали Дэвид Маталон, Саша Перл-Рейвер и Джен Д’Анджело. Среди продюсеров — Джейсон Блюм, Адам Хендрикс и Грег Гилрет.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»