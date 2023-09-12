Реклама
Новости

В Петербурге собака четыре года живет в машине хозяйки

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:12

В Петербурге золотистый ретривер по кличке Ричард уже четыре года живет в машине хозяйки. Об этом рассказали «Известия и «Комсомольская правда».

Местные жители заметили пса в багажнике белой «мицубиси» и забеспокоились. По их словам, они пытались поговорить с владелицей пса, ведь тот целыми днями «лежит в багажнике на солнце». Но женщина не поняла претензий соседей.

Обеспокоенным людям она заявила, что посадила Ричарда в автомобиль, чтобы тот не мешал заниматься ребенком. При этом пес «откормлен и напоен», подчеркнула женщина. Кроме того, пес, по ее словам, «любит сидеть в машине».

Соседи хозяйки Ричарда не согласны с тем, что собака «в порядке», и уже обратились в полицию с жалобой на жестокое обращение с животным. Они считают, что ретривер «сильно линяет» и «у него стеклянный взгляд».

Некоторые петербуржцы готовы купить собаку, но хозяйка отказывается обсуждать этот вопрос. «Вы не думайте, что я над ней издеваюсь. <…> Я очень люблю животных», — утверждает девушка.

По информации «Известий», после жалобы соседей в полицию хозяйка все-таки забрала Ричарда домой. Тем не менее, благополучием пса уже озаботились зоозащитники. Они выступают за изъятие пса и поиск ему новой семьи.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»