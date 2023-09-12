В Петербурге собака четыре года живет в машине хозяйки

В Петербурге золотистый ретривер по кличке Ричард уже четыре года живет в машине хозяйки. Об этом рассказали «Известия и «Комсомольская правда».
Местные жители заметили пса в багажнике белой «мицубиси» и забеспокоились. По их словам, они пытались поговорить с владелицей пса, ведь тот целыми днями «лежит в багажнике на солнце». Но женщина не поняла претензий соседей.
Обеспокоенным людям она заявила, что посадила Ричарда в автомобиль, чтобы тот не мешал заниматься ребенком. При этом пес «откормлен и напоен», подчеркнула женщина. Кроме того, пес, по ее словам, «любит сидеть в машине».
Соседи хозяйки Ричарда не согласны с тем, что собака «в порядке», и уже обратились в полицию с жалобой на жестокое обращение с животным. Они считают, что ретривер «сильно линяет» и «у него стеклянный взгляд».
Некоторые петербуржцы готовы купить собаку, но хозяйка отказывается обсуждать этот вопрос. «Вы не думайте, что я над ней издеваюсь. <…> Я очень люблю животных», — утверждает девушка.
По информации «Известий», после жалобы соседей в полицию хозяйка все-таки забрала Ричарда домой. Тем не менее, благополучием пса уже озаботились зоозащитники. Они выступают за изъятие пса и поиск ему новой семьи.