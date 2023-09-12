В Петербурге собака четыре года живет в машине хозяйки

Обеспокоенным людям она заявила, что посадила Ричарда в автомобиль, чтобы тот не мешал заниматься ребенком. При этом пес «откормлен и напоен», подчеркнула женщина. Кроме того, пес, по ее словам, «любит сидеть в машине».