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Патриарх Кирилл заявил, что Петр I «боролся с западными влияниями»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:26

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Петр I «боролся с западными влияниями». Об этом он сказал в Петербурге участникам крестного хода на площади Александра Невского, сообщила «Фонтанка».

По словам главы Русской православной церкви, Петр I противостоял тем «влияниям», которые были направлены «на ослабление России». «Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой», — убежден священнослужитель.

Патриарх отметил, что Петр I «создал форты», чтобы они «закрывали вход в Петербург». «Не верил Петр в доброту соседей», — подчеркнул он.

Также, по мнению Кирилла, последний русский царь и первый император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут в Запада». В качестве примера глава РПЦ привел крестовые походы.

«Храните отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский», — напутствовал верующих патриарх.

Он отметил, что главной задачей России сегодня стала борьба «с силами зла». Священнослужитель заявил, что стране необходима мобилизация «воинства, политических сил и церкви».

Кирилл напомнил, что во время вооруженных действий на территории Украины погибли пять войсковых священников.

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