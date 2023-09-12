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В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:58

В Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-24. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве заявили, что самолет упал в «безлюдной местности». Жертв среди местных жителей не обнаружено, разрушений также нет. Судьба пилотов бомбардировщика пока неизвестна.

«К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы», — отметили в министерстве.

Инцидент произошел в Калачевском районе. По информации издания v1.ru, самолет упал в пяти километрах от хутора Лошки. В Минобороны заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Согласно данным v1.ru, борт пропал с радаров вскоре после вылета. После крушения на земле обнаружили три очага возгорания. Источник в оперативных случаях отметил, что с пилотами, скорее всего, «все плохо».

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