В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24

В Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-24. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве заявили, что самолет упал в «безлюдной местности». Жертв среди местных жителей не обнаружено, разрушений также нет. Судьба пилотов бомбардировщика пока неизвестна.
«К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы», — отметили в министерстве.
Инцидент произошел в Калачевском районе. По информации издания v1.ru, самолет упал в пяти километрах от хутора Лошки. В Минобороны заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
Согласно данным v1.ru, борт пропал с радаров вскоре после вылета. После крушения на земле обнаружили три очага возгорания. Источник в оперативных случаях отметил, что с пилотами, скорее всего, «все плохо».