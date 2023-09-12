В Липецке открыли памятник Александру Невскому, на постаменте которого разместили цитату из песни Shaman «Встанем». Об этом сообщили на сайте администрации города.
Скульптуру высотой 4,5 метра дополнили фразой «Встанем. Герои России останутся в наших сердцах до конца». Также на постаменте памятника можно увидеть табличку со словами «Не в силе Бог, а в правде».
Фигуру разместили на Кольцевой площади. В администрации Липецка заявили, что ее расположение «согласовано с епархией и является своеобразным символом желанной победы и мира».
«Этот памятник будет напоминать о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну и своих близких, особенно в это непростое время. Мы должны помнить о подвигах наших предков и передавать эти знания следующим поколениям», — добавила мэр Липецка Евгения Уваркина.
Власти города пообещали нанести на памятник позднее гравировку с датами начала и окончания военной операции на территории Украины.