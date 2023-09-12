«Этот памятник будет напоминать о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну и своих близких, особенно в это непростое время. Мы должны помнить о подвигах наших предков и передавать эти знания следующим поколениям», — добавила мэр Липецка Евгения Уваркина.