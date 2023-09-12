Илон Маск пытался купить российские ракеты для полета на Марс

Американский бизнесмен Илон Маск пытался купить российские ракеты в начале 2000-х годов. Он планировал использовать их для марсианской миссии, сообщил Business Insider со ссылкой на биографию предпринимателя.
Маск приезжал на встречу в Москву в 2002 году, чтобы договориться о приобретении. Однако она пошла не по плану: глава SpaceX выпил слишком много водки и отключился прямо во время разговора, ударившись головой о стол.
По словам автора биографии бизнесмена, в столицу России Маск прилетел сразу после ночной вечеринки в Париже и был «измотан». На встрече «небольшие порции еды перемежались большими порциями водки».
В планах предпринимателя было купить две ракеты «Днепр» за 18 млн долларов. Однако российские бизнесмены запросили по 18 млн за каждую ракету. Когда Маск отказался от приобретения, партнеры подняли цену до 21 млн долларов за ракету.
По словам биографа, россияне насмехались над Маском, говоря: «О, малыш, у тебя нет денег?» В результате Маск так и не купил ракеты.
В январе 2023 года Маск заявил, что ему не нравится «вкус или воздействие большинства видов алкоголя». Предприниматель отметил, что отдает предпочтение красному вину.