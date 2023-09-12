Netflix показал трейлер сериала «Падение дома Ашеров»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Падение дома Ашеров» — нового проекта режиссера Майка Флэнагана, автора «Призрака дома на холме» и «Клуба полуночников».
Шоу по мотивам творчества Эдгара Аллана По выйдет на стриминговом сервисе Netflix 12 октября. Оно расскажет о главах корпорации Fortunato Pharmaceuticals Родерике и Мэдилейн Ашер, чьи наследники начинают умирать от рук таинственной женщины.
Действие сериала развернется в современности, хотя и будет основано на рассказах классика американской литературы XIX века. В «Падении дома Ашеров» будет восемь эпизодов.
Половину серий поставил сам Флэнаган, над другой работал Майкл Фимоньяри — он выступал оператором в проектах Флэнагана «Доктор Сон», «Призрак дома на холме» и «Полуночная месса».
В «Падении дома Ашеров» снялись Карла Гуджино («Призрак дома на холме»), Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри МакДоннелл («Звездный крейсер Галактика») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний Солдат», «Доктор Сон»).