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Netflix показал трейлер сериала «Падение дома Ашеров»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:44

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Падение дома Ашеров» — нового проекта режиссера Майка Флэнагана, автора «Призрака дома на холме» и «Клуба полуночников».

Шоу по мотивам творчества Эдгара Аллана По выйдет на стриминговом сервисе Netflix 12 октября. Оно расскажет о главах корпорации Fortunato Pharmaceuticals Родерике и Мэдилейн Ашер, чьи наследники начинают умирать от рук таинственной женщины.

Действие сериала развернется в современности, хотя и будет основано на рассказах классика американской литературы XIX века. В «Падении дома Ашеров» будет восемь эпизодов.

Половину серий поставил сам Флэнаган, над другой работал Майкл Фимоньяри — он выступал оператором в проектах Флэнагана «Доктор Сон», «Призрак дома на холме» и «Полуночная месса».

В «Падении дома Ашеров» снялись Карла Гуджино («Призрак дома на холме»), Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри МакДоннелл («Звездный крейсер Галактика») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний Солдат», «Доктор Сон»).

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