Universal переснимет детектив «Она написала убийство». Но в формате полнометражки

Киностудия Universal Pictures запустила в разработку фильм «Она написала убийство» — ремейк одноименного сериала конца XX века. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
Сценарий напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело (работали над комедией «Дурные деньги») о чем изданию сообщили представители Блум и Анджело. Они присоединились к проекту еще до начала забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).
Как отмечает Variety, производство продолжится уже после того, как WGA достигнет соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения и голливудская забастовка завершится.
Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.
Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфир канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.