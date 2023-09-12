Universal переснимет детектив «Она написала убийство». Но в формате полнометражки

Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфир канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.