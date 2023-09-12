Бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию вместе с пони. Их везли на военно-транспортном самолете

«Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке (неофициальное название Хмеймим — Прим. ред.) стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите конечно с пони, но напишите мне чьи они», — заявил автор канала. Через пару дней он добавил, что это «чьи надо пони, важные и секретные», но никто не хочет признаться, чьи.