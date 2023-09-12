Бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию вместе с пони. Их везли на военно-транспортном самолете

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая переехала жить в Петербург, перевезла в Ленобласть своих пони.
7 сентября Z-телеграм-канал Fighterbomber написал, что неких пони грузят на военно-транспортный самолет на российской авиабазе в Сирии Хмеймим.
«Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке (неофициальное название Хмеймим — Прим. ред.) стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите конечно с пони, но напишите мне чьи они», — заявил автор канала. Через пару дней он добавил, что это «чьи надо пони, важные и секретные», но никто не хочет признаться, чьи.
В тот же день на сайте Управления ветеринарии Ленинградской области появилась новость о том, что в регион прибыла Кнайсль, а вместе с собой она привезла двух пони.
«Специалисты провели клинический осмотр пони, взяли пробы крови, а также поставили их на карантин. Домашние лошади здоровы», — сказано на сайте ведомства.
На следующий день Fighterbomber со ссылкой на эту публикацию ветеринарного управления написал, что «преступление раскрыто», а это «пони государственного уровня».
12 сентября Кнайсль на полях ВЭФ сообщила агентству ТАСС, что переедет жить в Петербург. Там она будет работать в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues), который она основала и которым руководит. Кнайсль также сказала, что провела лето в деревне Петрушово под Рязанью.
Карин Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (МИД) с 2017 по 2019 год. В августе 2018-го у нее на свадьбе побывал Владимир Путин и станцевал с невестой.
В 2020 году Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти», однако в мае 2022 года ушла в отставку на фоне военной операции России на Украине. В июле того же года она сказала, что покинула Австрию из‑за угроз.