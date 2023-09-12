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В программу фестиваля актуального научного кино войдут фильмы МакКензи, Хепнер и Дмитрик

Виктория Шанина
Сегодня в 15:16

С 15 по 30 сентября в Москве пройдет Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В программу вошли 13 российских и 8 зарубежных фильмов об экологии, медицине, новых технологиях и искусственном интеллекте. Основной площадкой станет «Зотов. Кино», но показы пройдут также в «Каро 11 Октябрь» и ДК «Рассвет»

В этом году фестиваль откроет «Соисчезновение» Елены Жан и Глории Панкраци — фильм, посвященный спасению последних особей касаток от исчезновения и погружающий в атмосферу дикой природы Тихоокеанского побережья. Он покажет, как связаны умирающие экосистемы, многовековая несправедливость к коренным народам региона и мировые экологические проблемы.

«Программа-2023 очень разнообразная: есть настоящие хиты, например фильм „The Endangered Generation?“ c участием Лоры Дерн или „Сoextinction“, есть очень зрительские картины — „Производя счастье“, критический взгляд на позитивную психологию, есть неожиданные темы — изучение медитаций. Впервые в программе ФАНКа российских фильмов больше, чем зарубежных, в этом году нам было из чего выбирать. Особенно я горжусь нашим альманахом Лаборатории научного кино ФАНК — „Идеи и технологии, меняющие мир“. Это наш вклад в развитие индустрии научного кино в России».
Ирина Белых
Сооснователь ФАНКа и член экспертного совета Минкульта по социально значимым фильмам

Среди российских документалок — «Мумии возвращаются» (2023) Дмитрия Завильгельского об исследованиях египетских мумий, почему‑то оказавшихся в Перми, «Зрительная полоса» (2022) Лилии Дмитрик о популяции диких лошадей Пржевальского, «Свобода в квадрате» (2022) Анастасии Зверьковой об исследованиях в области космической медицины, «Атомные энтузиасты» (2023) Алексея Яковлева и другие.

В международную программу вошли «Производя счастье» (2022) Жан-Кристофа Рибо, который исследует всеобщую одержимость погоней за счастьем, «Право на чтение» (2023) Дженни МакКензи об активисте, учителе и двух американских семьях, которые борются за умение читать, философское эссе о будущем планеты «Поколение под угрозой вымирания?» с участием Лоры Дерн. Также покажут «Испытание: Как надежда становится реальностью» (2022) Лизы Хепнер — ее личную историю об участии в клинических испытаниях лечения диабета при помощи стволовых клеток.

В рамках фестиваля пройдет голосование — самый популярный фильм получит приз зрительских симпатий имени Андрея Николаевича Колмогорова, одного из крупнейших математиков XX века и основоположника современной теории вероятностей. В 2023 году празднуется его 120-летний юбилей.

Подробности о фестивале ФАНК-2023 и билеты можно найти на сайте «Афиши».

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