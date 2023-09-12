В программу фестиваля актуального научного кино войдут фильмы МакКензи, Хепнер и Дмитрик

«Программа-2023 очень разнообразная: есть настоящие хиты, например фильм „The Endangered Generation?“ c участием Лоры Дерн или „Сoextinction“, есть очень зрительские картины — „Производя счастье“, критический взгляд на позитивную психологию, есть неожиданные темы — изучение медитаций. Впервые в программе ФАНКа российских фильмов больше, чем зарубежных, в этом году нам было из чего выбирать. Особенно я горжусь нашим альманахом Лаборатории научного кино ФАНК — „Идеи и технологии, меняющие мир“. Это наш вклад в развитие индустрии научного кино в России».

Ирина Белых Сооснователь ФАНКа и член экспертного совета Минкульта по социально значимым фильмам