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«Приезжайте к нам на Марс»: у сериала «Кибердеревня» появились полный трейлер и дата релиза

Максим Саблин
Сегодня в 15:31

«Кинопоиск» показал трейлер сериала «Кибердеревня». Десятисерийное продолжение одноименного цикла ютуб-скетчей студии Birchpunk появится на стриминге 23 сентября.

«Сюжет перенесет зрителей в 2100 год на Марс, где обустроился фермер Николай. Он счастливо живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства „Ижевск Дайнемикс“ и ее главы Барагозина», — говорится в синопсисе.

В трейлере зрителям демонстрируют больше быта Николая в марсианской деревне, алчного владельца робокорпорации, космический плацкарт и четырехмерный рынок, а также напоминающий «Безумного Макса» прорыв сквозь песчаную бурю.

Главную роль исполнил Сергей Чихачев. Корпоративного босса, как и в ютуб-проекте Birchpunk, сыграл Григорий Скряпкин. К ним присоединились новые лица, которые ранее не появлялись во вселенной «Кибердеревни»: Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие. Робота-уборщика сыграли сразу три актера — Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а его голосом стал Сергей Бурунов.

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