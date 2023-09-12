«Приезжайте к нам на Марс»: у сериала «Кибердеревня» появились полный трейлер и дата релиза

«Сюжет перенесет зрителей в 2100 год на Марс, где обустроился фермер Николай. Он счастливо живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства „Ижевск Дайнемикс“ и ее главы Барагозина», — говорится в синопсисе.