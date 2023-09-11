Сара Бертон покидает бренд Alexander McQueen, где работала 26 лет

Модельер Сара Бертон уходит с должности креативного директора бренда Alexander McQueen. Об этом сообщил Vogue Business.
Бертон покинет бренд после Недели моды в Париже. 30 сентября она представит там свою последнюю коллекцию для Alexander McQueen. Бертон проработала в компании в общей сложности 26 лет, 13 из которых она была креативным директором.
Свою карьеру в Alexander McQueen Бертон начаала в 1996 году. Сперва она работала в бренде в качестве стажера, а после окончания Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина стала главой отдела дизайна женской одежды.
Бертон тесно сотрудничала с основателем компании Александром Маккуином. После смерти Маккуина в 2010 году Бертон назначили креативным директором бренда. В 2011 году она создала свадебное платье для Кейт Миддлтон.
В 2012 году Бертон включили в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Тогда же дизайнер стала кавалером Ордена Британской империи за заслуги перед британской индустрией моды.