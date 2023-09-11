Французский футболист Поль Погба сдал положительный тест на допинг

Французский футболист Поль Погба, выступающий на итальянский клуб «Ювентус», сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщило информагентство ANSA.
В крови спортсмена обнаружили тестостерон. Допинг-пробу взяли у Погба 20 августа, после матча «Ювентуса» с командой «Удинезе». Погба не принимал участия в этой игре, оставаясь на скамейке запасных.
После положительного результата на допинг Погба грозит дисквалификация на срок до четырех лет. Футболист пока никак не прокомментировал ситуацию.
Поль Погба родился в 1993 году. Он начал играть в футбол в возрасте шести лет, выступал в молодежном составе ФК «Гавр» и «Манчестер Юнайтед». В 2012 году Погба дебютировал в «Ювентусе», с 2016 по 2022 год играл за «Манчестер Юнайтед», а затем вновь вернулся в «Ювентус».
В 2018 году Погба стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции. Спортсмен забил гол в финальном матче против команды Хорватии. Также на счету Погба серебро чемпионата Европы и победа в Лиге наций УЕФА.