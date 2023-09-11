Французский футболист Поль Погба сдал положительный тест на допинг

Поль Погба родился в 1993 году. Он начал играть в футбол в возрасте шести лет, выступал в молодежном составе ФК «Гавр» и «Манчестер Юнайтед». В 2012 году Погба дебютировал в «Ювентусе», с 2016 по 2022 год играл за «Манчестер Юнайтед», а затем вновь вернулся в «Ювентус».