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Инструкторов лагеря на Сямозере приговорили к реальным срокам по делу о гибели 14 детей

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Петрозаводский городской суд приговорил двух бывших инструкторов детского лагеря к реальным срокам по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Об этом говорится в телеграм-канале карельской прокуратуры.

Валерию Круподерщикову назначили шесть лет колонии общего режима, Павлу Ильину — пять лет колонии. Обоих признали виновными по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей о возмещении морального вреда на сумму более 54 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что Круподерщиков и Ильин 17–18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход, игнорируя предупреждения МЧС о неблагоприятной погоде. В этом походе они использовали неисправное плавсредство, превысив его грузоподъемность и пассажировместимость. При этом у детей не было подходящих по размеру спасательных жилетов. В результате судно утонуло, погибли 14 несовершеннолетних, а те, кто выжил, получили телесные повреждения и заболели вирусными болезнями.

Фигурантами дела о гибели детей на карельском Озере стали шесть человек. В марте 2019 года экс-директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее бывший заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович были признаны невиновными.

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