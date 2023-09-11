Инструкторов лагеря на Сямозере приговорили к реальным срокам по делу о гибели 14 детей

Суд пришел к выводу, что Круподерщиков и Ильин 17–18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход, игнорируя предупреждения МЧС о неблагоприятной погоде. В этом походе они использовали неисправное плавсредство, превысив его грузоподъемность и пассажировместимость. При этом у детей не было подходящих по размеру спасательных жилетов. В результате судно утонуло, погибли 14 несовершеннолетних, а те, кто выжил, получили телесные повреждения и заболели вирусными болезнями.