Инструкторов лагеря на Сямозере приговорили к реальным срокам по делу о гибели 14 детей

Петрозаводский городской суд приговорил двух бывших инструкторов детского лагеря к реальным срокам по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Об этом говорится в телеграм-канале карельской прокуратуры.
Валерию Круподерщикову назначили шесть лет колонии общего режима, Павлу Ильину — пять лет колонии. Обоих признали виновными по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей о возмещении морального вреда на сумму более 54 млн рублей.
Суд пришел к выводу, что Круподерщиков и Ильин 17–18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход, игнорируя предупреждения МЧС о неблагоприятной погоде. В этом походе они использовали неисправное плавсредство, превысив его грузоподъемность и пассажировместимость. При этом у детей не было подходящих по размеру спасательных жилетов. В результате судно утонуло, погибли 14 несовершеннолетних, а те, кто выжил, получили телесные повреждения и заболели вирусными болезнями.
Фигурантами дела о гибели детей на карельском Озере стали шесть человек. В марте 2019 года экс-директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее бывший заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович были признаны невиновными.