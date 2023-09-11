Почти половина предпринимателей в России готова к дополнительным расходам на экологию

«Поставки замкнутого цикла предполагают замену первичных ресурсов возобновляемыми. Таким образом, они могут снизить нагрузку на окружающую среду, при этом гарантируя, что используемые в производстве материалы не превратятся в отходы, а будут использованы в качестве вторичного сырья для новых продуктов», — пояснила глава Лиги зеленых брендов Вера Струкова.