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Почти половина предпринимателей в России готова к дополнительным расходам на экологию

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

Почти половина предпринимателей (48%) в России готова к дополнительным тратам на устойчивое развитие. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование Лиги зеленых брендов, IFORS Research, «Опору России» и Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Организации опросили руководителей около 800 компаний малого и среднего бизнеса. 56% знакомы с принципом замкнутого цикла поставок. Из них 61% уже придерживается принципа замкнутого цикла поставок, а еще 20% намерены внедрить его в ближайший год.

«Поставки замкнутого цикла предполагают замену первичных ресурсов возобновляемыми. Таким образом, они могут снизить нагрузку на окружающую среду, при этом гарантируя, что используемые в производстве материалы не превратятся в отходы, а будут использованы в качестве вторичного сырья для новых продуктов», — пояснила глава Лиги зеленых брендов Вера Струкова.

По ее словам, более 70% потребителей на сегодняшний день обращают внимание на экологичность товаров. Это побуждает компании интересоваться экологическими сертификатами своих поставщиков и самим стремиться к экологичности.

«Сегодня в России интерес к принципам устойчивого развития в первую очередь проявляют крупные компании, а малый и средний бизнес находится в стороне от этого тренда», — заявила Струкова.

Особенно активно следуют принципам устойчивого развития производители товаров повседневного спроса, а также представители продовольственного и непродовольственного ритейла, банковского сектора, строительства и добывающей промышленности.

При этом с понятием «зеленая цепочка поставок» оказались незнакомы 47% участников опроса.

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