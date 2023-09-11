Почти половина предпринимателей в России готова к дополнительным расходам на экологию

Почти половина предпринимателей (48%) в России готова к дополнительным тратам на устойчивое развитие. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование Лиги зеленых брендов, IFORS Research, «Опору России» и Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Организации опросили руководителей около 800 компаний малого и среднего бизнеса. 56% знакомы с принципом замкнутого цикла поставок. Из них 61% уже придерживается принципа замкнутого цикла поставок, а еще 20% намерены внедрить его в ближайший год.
«Поставки замкнутого цикла предполагают замену первичных ресурсов возобновляемыми. Таким образом, они могут снизить нагрузку на окружающую среду, при этом гарантируя, что используемые в производстве материалы не превратятся в отходы, а будут использованы в качестве вторичного сырья для новых продуктов», — пояснила глава Лиги зеленых брендов Вера Струкова.
По ее словам, более 70% потребителей на сегодняшний день обращают внимание на экологичность товаров. Это побуждает компании интересоваться экологическими сертификатами своих поставщиков и самим стремиться к экологичности.
«Сегодня в России интерес к принципам устойчивого развития в первую очередь проявляют крупные компании, а малый и средний бизнес находится в стороне от этого тренда», — заявила Струкова.
Особенно активно следуют принципам устойчивого развития производители товаров повседневного спроса, а также представители продовольственного и непродовольственного ритейла, банковского сектора, строительства и добывающей промышленности.
При этом с понятием «зеленая цепочка поставок» оказались незнакомы 47% участников опроса.