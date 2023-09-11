Видео дня: фотоловушка засекла котят снежного барса из Хакасии

Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» поделилась видео с уже подросшими детенышами снежного барса, живущими в заповеднике. Котята попали в фотоловушку.
Три котенка появились на свет в 2022 году у самки снежного барса, которую привезли в Саяно-Шушенский заповедник из Таджикистана. В помете оказалось два самца и одна самка.
«Семья ирбисов стала ходить значительно шире. Котята активно исследуют территорию заповедника, пока под присмотром матери. Молодые ирбисы по-прежнему много играют и бегают, несмотря на то что они почти взрослые», — сказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.
До окончательного взросления котят осталось всего несколько месяцев. Тогда они станут самостоятельными: смогут добывать еду, искать укрытия и прокладывать тропы уже без матери.
Пресс-служба объединенной дирекции напоминает, что снежный барс (он же ирбис) занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. В России живет не более 90 особей, оценивают эксперты.
В Саяно-Шушенском заповеднике постоянно регистрируется 9 ирбисов. Самку из Таджикистана перевезли туда в рамках федеральной программы по восстановлению численности вида.