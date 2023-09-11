Видео дня: фотоловушка засекла котят снежного барса из Хакасии

Пресс-служба объединенной дирекции напоминает, что снежный барс (он же ирбис) занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. В России живет не более 90 особей, оценивают эксперты.