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Видео дня: фотоловушка засекла котят снежного барса из Хакасии

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» поделилась видео с уже подросшими детенышами снежного барса, живущими в заповеднике. Котята попали в фотоловушку.

Три котенка появились на свет в 2022 году у самки снежного барса, которую привезли в Саяно-Шушенский заповедник из Таджикистана. В помете оказалось два самца и одна самка.

«Семья ирбисов стала ходить значительно шире. Котята активно исследуют территорию заповедника, пока под присмотром матери. Молодые ирбисы по-прежнему много играют и бегают, несмотря на то что они почти взрослые», — сказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

До окончательного взросления котят осталось всего несколько месяцев. Тогда они станут самостоятельными: смогут добывать еду, искать укрытия и прокладывать тропы уже без матери.

Пресс-служба объединенной дирекции напоминает, что снежный барс (он же ирбис) занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. В России живет не более 90 особей, оценивают эксперты.

В Саяно-Шушенском заповеднике постоянно регистрируется 9 ирбисов. Самку из Таджикистана перевезли туда в рамках федеральной программы по восстановлению численности вида.

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