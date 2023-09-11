Мозаика, лепнина и много зеленого: в Сандуновских банях отреставрировали два исторических зала

Официальный сайт мэра Москвы сообщил о завершении работ по реставрации двух исторических залов Сандуновских бань. А именно — холлов первого мужского и высшего женского разрядов, которые спроектированы как зеркальные отражения друг друга.
В помещения входят холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная. Их открытие в обновленном виде приурочили к 215-летнему юбилею со дня основания банного комплекса. По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставрация заняла 1,5 года.
«Обнаружены подлинные цвета, которые изначально использовались в оформлении холлов. Для того чтобы их вернуть, было бережно расчищено 12 слоев краски и побелки», — рассказал Емельянов.
Под слоями краски и штукатурки в кессонах потолков обнаружили помпейский красный и разбеленный ультрамариновый. Мелкие кессоны внутри оказались окрашены в брусничный цвет, а снаружи — охрой.
Помимо исторического цвета художники-реставраторы открыли множество изображений мифологических персонажей и флористических узоров. В частности, Медузы горгоны и речного бога Ахелоя, укрощавшего водные источники. В холлах также воссоздали три мозаичных панно и исторические интерьеры 1896 года по архивным материалам.
Сандуновские бани открылись 8 сентября 1808 года на деньги актеров придворного театра Екатерины II Силы Сандунова и Елизаветы Урановой, которые они выручили с продажи бриллиантов, подаренных императрицей в честь свадьбы. Сандуны стали первыми дворянскими банями, где собирались представители высших сословий и интеллигенция.