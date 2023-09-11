Мозаика, лепнина и много зеленого: в Сандуновских банях отреставрировали два исторических зала

Помимо исторического цвета художники-реставраторы открыли множество изображений мифологических персонажей и флористических узоров. В частности, Медузы горгоны и речного бога Ахелоя, укрощавшего водные источники. В холлах также воссоздали три мозаичных панно и исторические интерьеры 1896 года по архивным материалам.