Kedr Livanskiy, «Меджикул» и Izhevski: более 50 артистов в лайнапе New Star Weekend

Хедлайнер фестиваля — Biicla, который за два года стал мультижанровым сонграйтером и диджеем, а также одним из самых востребованных электронных артистов. Его выступление дополнит аудиовизуальный перформанс студии Sila Sveta, на счету которой уже есть сотрудничество с Дрейком, Билли Айлиш и The Weeknd.