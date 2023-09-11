Kedr Livanskiy, «Меджикул» и Izhevski: более 50 артистов в лайнапе New Star Weekend

С 21 по 24 сентября в Олимпийской деревне сочинского горного курорта «Роза Хутор» пройдет второй ежегодный фестиваль New Star Weekend. На нем выступят более 50 музыкантов, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.
Хедлайнер фестиваля — Biicla, который за два года стал мультижанровым сонграйтером и диджеем, а также одним из самых востребованных электронных артистов. Его выступление дополнит аудиовизуальный перформанс студии Sila Sveta, на счету которой уже есть сотрудничество с Дрейком, Билли Айлиш и The Weeknd.
На сцене Vibes Stage мультиинструментальный ансамбль Wozhd погрузит гостей в особу атмосферу под афро-латинский бит, а дуэт Fck Stereotypes и Blizkey зарядят теплым южным настроением. «Меджикул» выйдет с игривыми и футуристичными мелодиями, а Symbol выступит в формате лайв-бенда. Также гостей будут ждать мелодичные сеты от New Star DJ’s.
На «Аллее флагов» соберутся топовые исполнители электронной музыки, среди которых: нашумевшая группа из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», саундпродюсер и сооснователь стриминг-проекта Radar Essaii, гипнотическая Kedr Livanskiy и экспериментальный Flaty.
Локальные диджеи, райдеры и друзья фестиваля выйдут на сцену Local Stage. В их числе: Resort United: Vadim Bukharov, Artem Stan & Nastja Reiyda, а также Vubject, Hihique, Svaslav, Baydosov, Slavy, Elaflume, Thisset и другие. Помимо местных артистов, приедут и другие южные представители, в частности Hipushit и Sowulo.
После заката главной локацией станет вертолетная площадка, которую студия «Сетап» переделала в открытую сцену. Там выступят основатель лейбла System 108 Mashkov, продюсер и диджей Errortica, адепт российской электронной сцены Easy Fresh и Reptiloid.
На сцене Escape пройдет ночная программа с участием резидентов Mutabor и Arma17: Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, Hipushit.
Помимо музыкальной программы, на New Star Weekend запланирована серия спортивных событий, а также Party Hike со звездным гидом. Гости поднимутся от горной Олимпийской деревни до отметки в 1600 метров над уровнем моря. На финише их ждет камерный концерт от гостя, имя которого пока держится в секрете.
Также в программе — йога в горах и показы фильмов на закате. Украсят события арт-объекты и ночные световые инсталляции. Все активности будут объединены концепцией «The Waterfall».
«Ее название отражает философию осеннего фестиваля — столкновение двух констант. Одна из них — это непоколебимые горы с тысячелетней историей, другая — переменчивые потоки воды, олицетворяющие неопределенность и изменения нового времени», — говорят организаторы.