В штаб-квартире СВР в Москве установили копию памятника Дзержинскому с Лубянской площади

По данным агентства, памятник представляет собой немного уменьшенную копию другого памятника Дзержинскому, ранее располагавшуюся на одноименной площади в центре Москвы, напротив комплекса зданий КГБ. В 1991 году памятник был снят с постамента, теперь скульптура располагается в парке искусств под открытым небом «Музеон».