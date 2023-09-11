В штаб-квартире СВР в Москве установили копию памятника Дзержинскому с Лубянской площади

Бронзовую скульптуру Феликса Дзержинского установили на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясенево, сообщает РИА «Новости». Открытие памятника состоялось в день рождения основателя ВЧК, 11 сентября.
По данным агентства, памятник представляет собой немного уменьшенную копию другого памятника Дзержинскому, ранее располагавшуюся на одноименной площади в центре Москвы, напротив комплекса зданий КГБ. В 1991 году памятник был снят с постамента, теперь скульптура располагается в парке искусств под открытым небом «Музеон».
Новую копию создал московский скульптор Владимир Иванов, а оригинал — Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров. Директор СВР Сергей Нарышкин на открытии поблагодарил Иванова за создание точного образа «рыцаря революции», а Вучетича — за удачную попытку передать характер героя — «целеустремленного, бескорыстного, решительного и бесконечно преданного идее построения нового мира».
Образ Дзержинского, по словам Нарышкина, стал «одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу». «Он остался до конца верен своим идеалам — идеалам добра и справедливости», — подчеркнул он.