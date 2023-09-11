Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Путина

11 сентября Ким Чен Ын выехал на поезде из Пхеньяна к российской границе, чтобы встретиться в Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный источник. Собеседник РБК в российской делегации подтвердил эту информацию.
Ранее о переговорах глав КНДР и РФ в дни ВЭФ по поводу военного сотрудничества сообщала The New York Times. Собеседники газеты не исключали визит Ким Чен Ына в Москву. Как пишет NYT, КНДР хотела бы, чтобы российская сторона предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок и продовольственную помощь.
В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что переговоры РФ и Северной Кореи по военному сотрудничеству «активно продвигаются».