Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Путина

Встреча может произойти 13 сентября, уточнил YTN. Главы Северной Кореи и РФ встретятся не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, добавил источник РБК. Путин уже находится там. О прибытии Ким Чен Ына со дня на день на Дальний Восток сообщал и «Интерфакс».