Реклама
Новости

Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Путина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58
Обновлено в 14:04:

Глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни приедет в Россию по приглашению Владимира Путина, сообщили РИА «Новости» в Кремле.

11 сентября Ким Чен Ын выехал на поезде из Пхеньяна к российской границе, чтобы встретиться в Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный источник. Собеседник РБК в российской делегации подтвердил эту информацию.

Встреча может произойти 13 сентября, уточнил YTN. Главы Северной Кореи и РФ встретятся не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, добавил источник РБК. Путин уже находится там. О прибытии Ким Чен Ына со дня на день на Дальний Восток сообщал и «Интерфакс».

Ранее о переговорах глав КНДР и РФ в дни ВЭФ по поводу военного сотрудничества сообщала The New York Times. Собеседники газеты не исключали визит Ким Чен Ына в Москву. Как пишет NYT, КНДР хотела бы, чтобы российская сторона предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок и продовольственную помощь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг прибытие северокорейского лидера в Россию. Он сказал, что встреча Ким Чен Ына с Путиным не запланирована. Данные NYT комментировать он отказался.

В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что переговоры РФ и Северной Кореи по военному сотрудничеству «активно продвигаются».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»