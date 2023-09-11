DC показала тизер второй части «Аквамена»

Киностудия DC на своем ютуб-канале показала тизер фильма «Аквамен и потерянное царство». Судя по ролику, во втором «Аквамене», помимо жарких пляжей, будет и много льда.
В описании к видео DC пишет, Черная Манта не сумел одолеть главного героя франшизы с первого раза, но он все еще хочет отомстить за смерть своего отца. Он нашел способ стать сильнее: он решает найти мифический Черный трезубец, который высвобождает древнюю злобную силу.
В четверг, 14 сентября, DC пообещала выпустить еще и полноценный трейлер. А премьера состоится только в кинотеатрах 20 декабря (никаких цифровых релизов).
Режиссером картины вновь выступит Джеймс Ван, а главную роль сыграет Джейсон Момоа. Также в ролях Бен Аффлек, Николь Кидман, Эмбер Херд и другие.
Первый фильм про Аквамена вышел 21 декабря 2018 года. Он закончился тем, что главный герой стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атлантой. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черного Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.