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В Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых

Виктория Шанина
Сегодня в 08:55

Утром 11 сентября в хуторе Красный Десант в Ростовской области 15-летний подросток пришел в школу и ранил четверых взрослых. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Нападавший, скрывавший лицо за маской, ранил троих сотрудников учебного заведения и родственника одного из учеников при попытке зайти в школу. Очевидцы его задержали.

Никто из детей не пострадал, состояние получивших ранение оценивается как легкой степени тяжести.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — утверждает Голубев.

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