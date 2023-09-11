В Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых

Утром 11 сентября в хуторе Красный Десант в Ростовской области 15-летний подросток пришел в школу и ранил четверых взрослых. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Нападавший, скрывавший лицо за маской, ранил троих сотрудников учебного заведения и родственника одного из учеников при попытке зайти в школу. Очевидцы его задержали.
Никто из детей не пострадал, состояние получивших ранение оценивается как легкой степени тяжести.
«Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — утверждает Голубев.