Джокович обошел Медведева в финале турнира Большого шлема US Open

Как отмечает Би-би-си, для Джоковича это уже 24-я победа на турнирах Большого шлема. Это рекорд среди мужчин в одиночном разряде. В этом году 36-летний серб дошел до финалов всех четырех соревнований Большого шлема и победил в трех из них.