Джокович обошел Медведева в финале турнира Большого шлема US Open

Вторая ракетка мира — теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу на Открытом чемпионате США (US Open, один из четырех турниров Большого шлема). Об этом пишет «Чемпионат».
В финале Джокович встретился с третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут, завершив игру со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
За победу Новак Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 3 млн долларов призовых. Медведеву за второе место достанется 1200 очков и 1,5 млн долларов.
Как отмечает Би-би-си, для Джоковича это уже 24-я победа на турнирах Большого шлема. Это рекорд среди мужчин в одиночном разряде. В этом году 36-летний серб дошел до финалов всех четырех соревнований Большого шлема и победил в трех из них.
На счету 27-летнего Даниила Медведева одна победа в турнире Большого шлема (US Open, 2021 год). Дважды ему удавалось дойти до финала (Australian Open, 2021 и 2022 годы).