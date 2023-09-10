WSJ: в списки на обмен заключенными между Россией и Западом могут включить Навального

В многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией могут включить российских оппозиционеров, рассказали The Wall Street Journal официальные лица нескольких западных стран на условиях анонимности.
По словам источников газеты, в списки на обмен может попасть и российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области.
Инсайдеры говорят, что Россия хочет вернуть в страну Вадима Красикова. В 2021 году суд в Германии приговорил его к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, уточняет «Коммерсант». Правительство ФРГ считает, что убийство было организовано по заказу российских спецслужб.
Американские же власти рассчитывают на возвращение в страну журналиста WSJ Эвана Гершковича, обвиняемого в РФ в шпионаже, и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок по той же статье.
Собеседники WSJ отмечают, что переговоры с Германией о выдаче Красикова «непредсказуемы», поскольку законодательство страны запрещает обменивать иностранцев, осужденных за убийство.
В начале июля The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая Эвана Геркошича. Позже эту информацию подтвердил Джо Байден, отметив, что необходимая подготовка к обмену уже началась.