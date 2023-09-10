WSJ: в списки на обмен заключенными между Россией и Западом могут включить Навального

Инсайдеры говорят, что Россия хочет вернуть в страну Вадима Красикова. В 2021 году суд в Германии приговорил его к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, уточняет «Коммерсант». Правительство ФРГ считает, что убийство было организовано по заказу российских спецслужб.