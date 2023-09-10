Биограф рассказал о тайном ребенке Маска и Граймс. Его зовут Техно Механикус

Илон Маск и его бывшая партнерша Граймс тайно родили третьего ребенка. Об этом говорится в еще не опубликованной биографии Маска, написанной журналистом Уолтером Исаасоном. Обзор книги выпустил The New York Times.
Согласно биографии, имя неизвестного ранее ребенка Техно Механикус, у него есть также прозвище Тау. В статье NYT не приводятся подробности, где и когда он родился. Неясно, есть ли такая информация в биографии.
Business Insider отмечает, что, учитывая Техно Механикуса, у основателя Tesla и SpaceX есть 10 биологических детей от трех разных женщин.
У Маска и Граймс есть еще два общих ребенка — сын X Æ A-12 и дочь Exa Dark Sideræl, которую выносила суррогатная мать.
У предпринимателя также пятеро детей от первого брака с писательницей Джастин Уилсон. В прошлом году стало известно, что в 2012-м у Маска тайно родились близняшки от топ-менеджера его компании Neuralink Шивон Зилис.