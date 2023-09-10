В центре Москвы мужчина сломал скульптуру принцессы Турандот. Он залез на нее «ради эпатажа»

9 сентября мужчина в Москве забрался на скульптуру принцессы Турандот возле театра имени Вахтангова и сломал ее. Видео его падения вместе с частью фонтана-памятника выкладывали телеграм-каналы.
На записях видно, как молодой человек в панаме разделся, взобрался наверх и уже там раскинул руки под аплодисменты прохожих. Когда он попытался слезть обратно, скульптура обломилась и полетела вниз вместе с ним. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия москвича с самого начала и до момента падения в фонтан.
«Увидел, как мужчина полез, человек был явно пьяный. <…> Там было очень много зевак, они его подбадривали. Когда залез, то поднял руку вверх, и в следующий момент скульптура сломалась. Он полетел вниз и головой ударился о фонтан», — рассказал «Московскому комсомольцу» очевидец.
В результате с рассечением лба и переломанными пятками в больницу доставили 23-летнего жителя юго-западного округа Москвы. В беседе с полицейскими он назвал свое падение «мгновенной кармой».
Москвич объяснил «МК», что сделал это «ради эпатажа». «Пьяный был, куча народу, внимания захотелось. Просто спонтанная глупость. <…> Пьяному-то море по колено, а в моем случае, фонтан — по пятке», — сказал он.
Перед этим парень узнал, что после стажировки его не взяли на работу под предлогом «не в формате компании», а затем отправился гулять с друзьями. Он признал, что был «максимально неправ» и за это «расплатился своим же здоровьем».
Скульптуру принцессы Турандот установили на Старом Арбате в 1997 году в честь одноименного последнего прижизненного спектакля Евгения Вахтангова. В 2001 году охотники за цветметом отпилили принцессе руку и часть платья, чтобы сдать на металлолом.