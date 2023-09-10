В центре Москвы мужчина сломал скульптуру принцессы Турандот. Он залез на нее «ради эпатажа»

На записях видно, как молодой человек в панаме разделся, взобрался наверх и уже там раскинул руки под аплодисменты прохожих. Когда он попытался слезть обратно, скульптура обломилась и полетела вниз вместе с ним. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия москвича с самого начала и до момента падения в фонтан.