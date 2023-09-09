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Общественный штаб заявил о более 2,5 млн жителей Москвы, проголосовавших на выборах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:33

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы к 20.00 9 сентября, передает РИА «Новости» заявление главы московского Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова добавила, что «более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бюллетеней». Ковалев также добавил, что нарушений выявлено не было.

Жителям Москвы предлагается выбрать мэра города и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Среди кандидатов, помимо нынешнего градоначальника Сергея Собянина, можно встретить депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), Бориса Чернышова (ЛДПР) и депутата Госдумы Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»).

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