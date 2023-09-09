В Румынии уже во второй раз обнаружили обломки дрона. Военные говорят, что они похожи на российские

В ночь на 4 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил, который располагается на противоположном селу Плауру берегу Дуная. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны могли упасть и сдетонировать в Румынии. В ответ военное ведомство Румынии заявило, что вооружение РФ «никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии». 6 сентября в Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников.