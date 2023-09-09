В Румынии уже во второй раз обнаружили обломки дрона. Военные говорят, что они похожи на российские

Румынские военные обнаружили в районе деревни Плауру у границы с Украиной фрагменты дрона, «аналогичного тем, которые использовались российской армией». Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
«Скорее всего, это еще один беспилотник. Данное место довольно далеко от первого. Но подробности сообщим по итогам технической экспертизы», — заявил представитель ведомства Константин Спыну. Он отметил, что обломки принадлежат не тому беспилотнику, который упал на территории страны 4 сентября.
В ночь на 4 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил, который располагается на противоположном селу Плауру берегу Дуная. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны могли упасть и сдетонировать в Румынии. В ответ военное ведомство Румынии заявило, что вооружение РФ «никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии». 6 сентября в Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников.