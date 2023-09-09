X подала в суд на Калифорнию из‑за закона штата о модерации

В иске, поданном в федеральный суд Сакраменто, компания X Corp. утверждала, что закон вмешивается в ее внутренние решения, которые защищены статьей о свободе слова в Конституции. По мнению истцов, «истинная цель» закона — оказать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили контент, который местные власти считают проблематичным.