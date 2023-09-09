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X подала в суд на Калифорнию из‑за закона штата о модерации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:24

Социальная сеть X (бывший Twitter) Илона Маска подала в суд на Калифорнию из‑за закона штата о модерации, сообщает Bloomberg. Калифорнийские власти требуют требуют от платформ объяснять, как они модерируют свой контент.

В иске, поданном в федеральный суд Сакраменто, компания X Corp. утверждала, что закон вмешивается в ее внутренние решения, которые защищены статьей о свободе слова в Конституции. По мнению истцов, «истинная цель» закона — оказать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили контент, который местные власти считают проблематичным.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что закон разработан для защиты общественности, поэтому от компаний требуют раскрывать свою политику в отношении разжигания ненависти, дезинформации, преследований и экстремизма на своих платформах, а также сообщать данные о соблюдении этой политики.

Когда в прошлом году Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, он обещал, что в ней не будет цензуры, и восстановил ранее заблокированных пользователей. Бизнесмен называл себя «абсолютным сторонником свободы слова».

Bloomberg со слов исследователей отмечает, что после покупки Twitter в соцсети произошел всплеск вредоносного контента из‑за изменений в политике модерации.

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