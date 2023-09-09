Кроме того, этим летом цитрусы два месяца подряд наращивали цену темпами выше 20% в сравнении с предыдущими 30 днями и оставались наиболее быстрорастущим товаром. Такого не случалось с 2002 года, когда Росстат вообще начал вести подобную статистику, отмечает агентство, в прошлом апельсины лишь раз за месяц дорожали так сильно — это было в июле 2007 года.