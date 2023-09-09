В августе 2023 года апельсины подорожали на 71% в сравнении с ценами августа 2022-го, заметили журналисты РБК в опубликованных Росстатом данных. Это рекордный прирост для этих фруктов, добавляет издание.
Кроме того, этим летом цитрусы два месяца подряд наращивали цену темпами выше 20% в сравнении с предыдущими 30 днями и оставались наиболее быстрорастущим товаром. Такого не случалось с 2002 года, когда Росстат вообще начал вести подобную статистику, отмечает агентство, в прошлом апельсины лишь раз за месяц дорожали так сильно — это было в июле 2007 года.
Опубликованные Росстатом цифры — средние по стране. В 69 регионах апельсины подорожали на 0,5–30%, а еще в 13 — на 30–74%, и только в трех регионах цены на апельсины снизились (на 0,2–18,8%).
По мнению Центробанка, некоторые импортируемые фрукты, в частности апельсины, бананы и груши прибавили в цене из‑за ослабления курса рубля. Тогда российская валюта подешевела на 27,7% относительно доллара и на 30,8% относительно евро.
Несмотря на это, сопоставимого роста цен на другие фрукты не произошло. Бананы подорожали лишь на 3,6% за месяц, груши — на 1,5%, а яблоки — на 1,3%.
Внешнеторговая статистика не публикуется с 2022 года, отмечает «Коммерсант». За 2021 год Россия импортировала апельсинов на $314 млн. Из Египта — на $149 млн, из ЮАР — на $77 млн, из Турции — на $56,5 млн.