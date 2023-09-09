Сгенерированная коллаборация Дрейка и The Weeknd не будет претендовать на премию «Грэмми»

Композиция с голосами Дрейка и The Weeknd, сгенерированная искусственным интеллектом, не сможет поучаствовать в конкурсе на премию «Грэмми». Хотя изначально предполагалось, что у нее получится.
Ранее песню «Heart On My Sleeve», написанную и спродюсированную анонимным продюсером Ghostwriter, приняли на рассмотрение Грэмми в двух номинациях — «Лучшая рэп-песня» и «Песня года», в которых участвует автор песни, а не исполнитель.
Исполнительный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший заявил в соцсетях, что песню могут допустить к участию, потому что это продукт творчества и оригинальная композиция, написанная и записанная людьми. Однако одно из требований — доступность в обычных магазинах, сторонних интернет-магазинах и стримингах — не соответствовало, поскольку Universal Music запретил трек.
В итоге Мейсон-младший признал, что «Heart On My Sleeve» не сможет претендовать на «Грэмми». Он извинился за «неточную информацию», которая начала распространяться.
«Позвольте мне внести дополнительную ясность: несмотря на то, что она была написана человеком, вокал не был получен законным путем, вокал не был одобрен лейблом или исполнителями, и песня вне коммерческого доступа. <…> Я очень серьезно отношусь к этой штуке [ИИ]. Все это сложно и движется очень, очень быстро. Я уверен, что все будет продолжать развиваться и меняться. Но, пожалуйста, пожалуйста, не путайте. Академия нужна, чтобы поддерживать, защищать и представлять людей-художников и людей-творцов», — добавил он.
«Heart On My Sleeve» стал популярен быстро. Трек набрал 13 млн прослушиваний только в тиктоке, когда он впервые вышел в начале этого года. На Apple Music, Spotify и Tidal песня также набирала сотни тысяч прослушиваний, пока ее не удалили.