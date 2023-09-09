Сгенерированная коллаборация Дрейка и The Weeknd не будет претендовать на премию «Грэмми»

«Позвольте мне внести дополнительную ясность: несмотря на то, что она была написана человеком, вокал не был получен законным путем, вокал не был одобрен лейблом или исполнителями, и песня вне коммерческого доступа. <…> Я очень серьезно отношусь к этой штуке [ИИ]. Все это сложно и движется очень, очень быстро. Я уверен, что все будет продолжать развиваться и меняться. Но, пожалуйста, пожалуйста, не путайте. Академия нужна, чтобы поддерживать, защищать и представлять людей-художников и людей-творцов», — добавил он.